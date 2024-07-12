«Водил певице по спине»: Григорий Лепс забыл о 18-летней невесте, увидев на сцене Ани Лорак

Певец Григорий Лепс, недавно объявивший о своей 18-летней невесте, обнимал на сцене коллегу Ани Лорак. Артисты исполнили вместе хит «Зеркала» на фестивале «Славянский базар в Витебске».

Как отмечает mk.ru, знаменитость «поухлестывал» за исполнительницей прямо на сцене.

«Исполняя дуэтную песню, Лепс так энергично водил певице по спине и чуть ниже, что недавно ставшая свободной от брачных уз певица не выдержала и зашлась смехом прямо на сцене», – говорится в сообщении.

Ани Лорак в этот день выглядела великолепно в длинном и элегантном платье с вырезами. Она призналась Григорию в чувствах и обнимала его, а он обнимал ее в ответ. После она оставила его на сцене далее исполнять хиты.

«Как всегда остался один», – сказал Лепс, провожая взглядом певицу.

Журналисты отмечают, что Ани Лорак приехала на фестиваль не одна, а со своим возлюбленным Исааком Виджраку. Они познакомились два года назад и признаются друг другу в любви. Отмечается, что Витебске он не отходил от певицы ни на шаг. Звезда при этом была очень добра и сфотографировалась с поклонниками, а во время досмотра вела себя открыто и спокойно, что удивило фанатов.

«Этого никто не ожидал. Другие бы звезды возмутились проверке, а Ани с улыбкой на лице сделала все, что необходимо. Вот она – настоящая артистка», – подчеркнула одна из зрительниц.

Ранее мы писали о том, что певец Григорий Лепс отказался исполнять на сцене свой хит «Рюмка водки на столе». Он пошутил на эту тему и сказал, что фанат сопьется, как он.