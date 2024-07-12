«Будешь алкоголиком, как я!»: Лепс отказался исполнять «Рюмку водки» в Витебске

Певец Григорий Лепс выступил на Международном музыкальном фестивале в Витебске «Славянский базар», но отказал поклоннику в исполнении своего хита «Рюмка водки на столе». Звезда объяснил решение фразой про свой алкоголизм. Об этом сообщает mk.ru.

Знаменитость принял участие в мероприятии и был в хорошем настроении, но несколько раз растерялся. Он опоздал к церемонии закладки звезды на Аллее звезд и забыл про то, что потом нужно было выступить с благодарственным словом. Напомним, что объект, посвященный певцу, появился у Летнего амфитеатра на Аллее лауреатов, удостоенных спецнаграды белорусского президента «Через искусство - к миру и взаимопониманию».

На самом концерте Лепс проявил свой талант и спел для публики. Но кто-то ждал его знаменитого хита. Один из зрителей даже обратился к артисту с вопросом, но для этого пришлось крикнуть: «Рюмку водки давай».

Григорий отреагировал на фаната, но исполнять композицию отказался. Правда, он пошутил на эту тему.

«Зачем тебе? Будешь алкоголиком, как я!» – ответил певец мужчине.

Напомним, что недавно Лепс пришел на шоу к Павлу Воле и рассказал о личной жизни. Он прокомментировал слухи о свадьбе с 18-летней спутницей Авророй Кибой, с которой обнимался на музыкальной премии.