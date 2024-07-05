Вода по 350 рублей: 85-летнюю актрису Ларису Лужину потрясли цены в Сочи

85-летняя актриса Лариса Лужина пять дней провела в Сочи – она посетила кинофестиваль. Артистка осталась довольна курортом, но была удивлена ценам. Так, воду ей пришлось покупать за 350 рублей.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

Лужина призналась, что давно не была в Сочи. Сейчас, по ее мнению, курорт стал краше, чем во времена СССР.

Актрисе повезло с погодой – все дни было не выше 25. Ей понравилось море, а вот цены на курорте, говорит Лужина, «высоковаты».

«Посидеть в баре – очень дорого. Безумно дорого стоят спиртные напитки», - призналась актриса.

Однажды она забыла в номере воду и зашла в заведение, чтобы купить бутылку газировки.

«Я за нее заплатила 350 рублей. Думаю: «Ну, ничего себе!. За эти деньги я могу три, а то и четыре бутылочки воды купить в магазине», - размышляет знаменитость.

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