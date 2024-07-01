Известный российский комик пожаловался на высокие цены на квартиры в Москве

Известный российский комик Дмитрий Позов поделился мнением о высоких ценах на съемное жилье в Москве. Об этом он заявил в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Макарена».

Юморист уточнил, что его не удивляет наличие на рынке арендной недвижимости квартир за миллион рублей в месяц и больше. При этом его удивляет, что за подобную цену собственники предлагают вполне обычные объекты.

«Всегда было в голове, что вот, допустим, квартира, которая в аренду стоит миллион, к примеру, это... Я как Тони Старк должен жить. И вдруг я открываю объявление и вижу, что 600-700 тысяч в аренду — просто симпотные квартиры», — рассказал Позов.

Комик подчеркнул, что рассматривал возможность переезда в съемное жилье на время ремонта в новой квартире, но позже отказался от подобной идеи. Он добавил, что арендовать квартиру с детьми крайне трудно.

Ранее Дмитрий Позов признался, что звезды шоу «Импровизаторы» выходили на сцену выпившими.