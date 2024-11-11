«Во вы порадуетесь»: Бьянка не прекратила общение с Natan после интрижки на шоу «Звезды в джунглях»

Певица Бьянка объявила, что запишет дуэт с рэпером Natan. Новость стала неожиданной для фанатов, так как на шоу «Звезды в джунглях» у артистов была короткая интрижка, обернувшаяся скандалом.

В личном блоге Бьянка опубликовала пост, в котором заявила — их общение с Natan после проекта не прекратилось. Правда, отношения они поддерживают не романтические, а рабочие.

«Ну что, пишем с Natan завтра дуэт. Во вы порадуетесь, дорогие коллеги», - рассказала Бьянка.

Других подробностей сотрудничества с рэпером артистка не раскрыла.

Напомним, что на проекте телеканала ТНТ Natan получил репутацию неверного мужчины. С первых выпусков он начал общаться с блогершей Лерчек, причем другие участники реалити отмечали, что они слишком близки друг с другом. В какой-то момент рэпер и вовсе позабыл о жене и уединился с Чекалиной. А затем после прихода в шоу Бьянки поддался ее чарам и изменил еще раз.

Из-за разгоревшегося скандала жене Natan пришлось выйти на связь с фанатами и признаться, что она ушла от артиста еще до его отъезда в Колумбию. Однако, например, участница «Звезд в джунглях» Алана Мамаева считает это отговоркой и не верит в расставание супругов до измен.

Ранее Лерчек заявила, что Natan ей противен после измены с Бьянкой.