Артем Чекалин внезапно прервал молчание после новостей о разводе с Лерчек

Развод блогеров Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных стал одним из самых обсуждаемых событий в СМИ в последние несколько недель. Супруги пока никак официально не комментировали эту новость. Но внезапно муж Лерчек решил прервать молчание.

О разводе с женой Артем Чекалин высказался в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Артем назвал отношения с Лерчек «самой чистой и яркой любовью». Он заявил, что не будет делиться подробностями развода. Супруги хотят расстаться мирно и без скандалов.

«Надеюсь в жизни мне еще повезет повстречать такого человека, которого я также полюблю», — отметил блогер.

Лерчек вышла замуж за Артема Чекалина в 2012 году. У супругов за время брака родилось трое детей.

В конце 2023 года было прекращено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 млн. Семья заплатила 505 млн рублей налогов. Сейчас арест со счетов снят.

Ранее в Сети появилась информация, что Лерчек новостью о разводе лишь привлекла внимание к своей персоне, чтобы вновь начать много зарабатывать. Также развод может быть нужен паре, чтобы Артем взял на себя банкротство всех фирм и отвел возможные проблемы от жены. Потому что проблемы, связанные с долгами, у супругов все равно остались.