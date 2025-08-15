«Во всех вокальных конкурсах голосовал за нас»: близняшки из дуэта «Катя и Волга» рассказали о дружбе с Киркоровым

Сестры-близняшки Екатерина и Ольга Король, известный как «Катя и Волга» рассказали о дружбе с певцом Филиппом Киркоровым. Артистки заявили, что он голосовал за дуэт на всех музыкальных конкурсах.

Подробностями певицы поделились в интервью WomanHit.ru.

Екатерина и Ольга познакомились с Киркоровым много лет назад на премьере фильма «Любовь в Большом городе 2». Музыкант тоже снимался в картине, но их сцены не пересекались.

«И, наверное, мы ему понравились как художественный образ, потому что мы всегда чувствовали от Филиппа какую-то некую заботу, как будто он нас выделяет среди других. Так было, когда мы участвовали во всевозможных вокальных конкурсах, а Филипп был в жюри, и мы знаем, что он все время голосовал за нас. И когда у него спрашивали, почему, отвечал: «Это же близнецы — всегда интересно на сцене», - рассказал дуэт и назвал теплыми отношения с артистом.

Девушки снялись в клипе Киркорова «Черная пантера». Для этого им пришлось обучиться стрельбе из настоящего оружия. Певицы говорят, что на съемочной площадке царила дружеская и интересная атмосфера, так как Киркоров пригласил в клип всех звезд шоу-бизнеса. За полгода до начала работы певец встретился с девушкам в Гонконге и рассказал идею клипа.

«Пересеклись на этих съемках со всеми звездами шоу-бизнеса: Филипп Бедросович всех своих друзей пригласил, а дружит он с колоссальным количеством артистов», - рассказали исполнительницы.

Ранее певец рассуждал о возрасте и говорил, что ему опасно торопиться и остается только жить в свое удовольствие.