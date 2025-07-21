«В моем возрасте торопиться опасно»: Филипп Киркоров сделал признание после травмы руки

Певец Филипп Киркоров вернулся на сцену после полученной на концерте травмы руки. В личном блоге артист поразмышлял о возрасте и заявил: в его случае «опасно торопиться».

Исполнитель хита «Цвет настроения синий» опубликовал в соцсети фото, на котором предстал в кресле в белом кружевном костюме. 58-летний Филипп Киркоров казался уставшим на черно-белом снимке. Певец порассуждал о своем возрасте и о том, как ему надо жить.

«В моем возрасте торопиться — опасно, нервничать вредно, доверять — глупо, а бояться поздно. Остается только жить, причем в свое удовольствие», — отметил Филипп Киркоров.

Поклонники поддержали артиста: «Берегите себя, дорогой наш», «Какое счастье видеть Вас, Филипп, в здравии и таким шикарным! Берегите себя! Хочется видеть вас на Олимпе и как можно дольше».

Напомним, 25 апреля Филипп Киркоров пострадал во время своего концерта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, получив серьезный ожог. На певце загорелась одежда из-за попавших искр от пиротехники, но он продолжил выступление. Артист страдает сахарным диабетом, поэтому его процесс восстановления после травмы затянулся на месяц.

Ранее Филипп Киркоров вышел в свет после полученного ожога и заговорил о здоровье: «А у кого нет проблем? Я живой человек».