Во время учебы в ГИТИСе мастера кричали на Евгению Добровольскую и не верили, что она станет актрисой

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский рассказал, что на Евгению Добровольскую во время учебы в институте часто кричали мастера. Он застал будущую звезду экрана и сцены, когда она уже покидала учебное заведение.

По словам ректора, которые приводит mk.ru, педагог Людмила Касаткина позволяла себе говорить Добровольской, что та никогда не станет актрисой, но будет прекрасной матерью.

При этом Заславский в своем Telegram-канале признал Добровольскую великой актрисой, которая чувствовала нерв времени.

«Будучи знаменитой артисткой, за плечами которой были десятки кино- и театральных работ, она не стала заложницей штампов, но, напротив, всегда работала оригинально, умно и тонко. Всё это видно в её многочисленных ролях — в фильмах, сериалах», - написал он в некрологе.

Напомним, Евгения Добровольская умерла 10 января в возрасте 60 лет. По данным источников, причиной стала острая сердечная недостаточность, развившаяся на фоне рака, с которым актриса боролась последний год. Актрису похоронят 14 января на Троекуровском кладбище в Москве. Церемония прощания пройдет на Основной сцене в Московском Художественном театре (МХТ) им. А. П. Чехова.

Ранее телеведущий Сергей Майоров рассказал, что тяжелобольную актрису Евгению Добровольскую часто навещали в больнице 15-летняя дочь Настя и 22-летний сын Ян. По его словам, она ушла из жизни в окружении близких людей.