«Во время съемок проекта»: актриса Анна Роскошная рассказала о смерти отца

Актриса Анна Роскошная призналась, что во время съемок сериала у нее умер отец. Звезда фильмов и сериалов «Хрустальный», «Родные и близкие», «У тебя есть я» поговорила с mk.ru об одном из самых сложных периодов в жизни.

Знаменитость вспомнила о работе над проектом «Глаза в глаза». Тогда она столкнулась со сложным графиком и проверила, сможет ли выдержать образ героини. Он преследовал артистку даже в обычной жизни, но после окончания съемок Анна вернулась к своим привычным повадкам.

«А самым трудным стало то, что во время съемок проекта умер папа. На несколько дней меня отпустили на похороны, после которых вновь вернулась на площадку. И уже ничто не сравнится по тяжести переживания в тот период», – рассказала звезда.

Женщина отметила, что многие не понимали, как она может продолжать работать после потери близкого человека. Но знаменитость призналась, что профессия спасала ее.

«Помню, приехала после похорон — и опять начались смены по шесть дней в неделю. Это были очень насыщенные съемки по 12-15 часов в сутки, и там некогда было горевать. Сам процесс работы мне и помог не уйти в затяжную депрессию», – объяснила она.

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