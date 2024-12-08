«Буду встречаться»: Натали призналась, что готова к новым отношениям после смерти мужа

Натали призналась, что готова к новым отношениям после смерти мужа. По словам певицы, она готова попробовать наладить личную жизнь.

Артистка рассказала о том, как тяжело ей пришлось пережить семейную трагедию в виде потери супруга Александра Рудина. После случившегося Натали вечно страдала и плакала за любимым. Со временем певица даже начала задумываться о желании воссоединиться с ним, из-за чего сама стала готовиться к смерти. По этой причине она даже взялась приводить дела в порядок, чтобы детям все документы были: одному квартира подарена, и другому.

Однако Натали все же удалось справиться с подавленным состоянием. В этом ей помогли ее дети, которые постоянно были рядом с мамой.

Сейчас артистка не скрывает, что уже готова к новым отношениям при условии, если в его жизни встретится достойный мужчина. В таком случае она готова будет дать шанс и сходить на свидание.

«Я дала себе обещание, что я буду общаться, встречаться, даже если встретится мужчина, который как-то будет расположен ко мне. Хотя бы просто пробовать общаться», — призналась артистка в шоу «Секрет на миллион».

Ранее мы писали о том, что Натали рассказала, как страдал от депрессии ее супруг.