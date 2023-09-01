Во время похмелья: Иван Охлобыстин рассказал, как сделал предложение супруге

Иван Охлобыстин признался, что сделал предложение супруге во время похмелья, об этом он рассказал в интервью Борису Корчевникову на шоу «Судьба человека».

Актер рассказал, что предложение выйти за него он сделал уже на второй день знакомства с будущей женой Оксаной Арбузовой. Причем произошло все в то время, когда они похмелялись. Арбузовой тогда только исполнилось 21-22 года, а актеру 26-27 лет.

«Что бы она могла ответить? Я бы не дал ей похмелиться», — пошутил Охлобыстин.

Первое свидание пары было и романтическим и экстремальным одновременно. Охлобыстин предложил прокатить Оксану на мотоцикле по ночной Москве. Девушка согласилась при условии, что актер отвезет ее домой. Так и случилось, правда Охлобыстин отвез ее в свой дом.

При этом сначала актер предложил Арбузовой венчаться и только потом расписаться в ЗАГСе. По словам Охлобыстина она понял, что будущих супругов многое объединяет — круг друзей, соседство и т.д. Актер признался, что секрет их крепкого брака в любви друг к другу.

«Вот так бывает. Бывает, что ты знакомишься с барышней случайно, – и все за один день», — рассказал он.

Напомним, Оксана Арбузова и Иван Охлобыстин в браке уже 28 лет. У супругов шестеро детей. Младшему сыну 17 лет, а старшей дочери 27.

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