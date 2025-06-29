Мечт уже не осталось: Баста откровенно заговорил о смерти

Рэпер Баста ответил на главный вопрос из его популярной песни «Сансара» и поделился рассуждениями о том, что будет, когда его не станет. Слова исполнителя цитируют журналисты Telegram-канала Mash.

Недавно выпускники Москвы и Санкт-Петербурга отметили окончание школы, а Баста в эти же дни дал два масштабных концерта в «Лужниках», на которых собрал почти 150 тысяч зрителей.

Перед своим вторым концертом, который прошел 28 июня, пресса задала Василию Вакуленко вопрос, который звучит в его композиции «Сансара».

«Завещание, я думаю, что рано еще составлять. Все, что случится, то примется как и должно быть», — ответил певец.

Баста подчеркнул, что чувствует себя сейчас полным сил и энергии, поэтому в прощальный тур пока не собирается. При этом каждый раз, когда Василий поет «Сансару», он действительно думает, что же останется после него.

К тому же, по словам артиста, все его заветные мечты уже исполнились. Первая сбылась 15 лет назад, когда родилась дочь Мария, а вторая — когда на свет появилась Василиса.

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