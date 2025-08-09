Во время концерта Наташи Королевой в зале отключили свет: певица нашла выход

Певица Наташа Королева попала в неловкую ситуацию во время гастролей в Гагре. Когда она вышла на сцену, во всем городе внезапно отключили электричество, однако Наташа не растерялась и заставила зал петь вместе с ней хит «Серые глаза».

Артистка, одетая в короткое белое платье из перьев, исполняла одну из своих песен, когда в зале погас свет. К ней подошли организаторы и объяснили причину произошедшего, после чего певица поспешила успокоить зрителей.

«Будем петь в темноте. Предлагаю, раз такая ситуация…», - сказала Королева и вызвала бурные аплодисменты.

Микрофон и подсветка сцены продолжали работать, поэтому концерт в итоге удалось провести.

Как пишет Telegram-канал «Свита короля», исполнительница хита «Желтые тюльпаны» все время улыбалась на сцене, однако за кулисами устроила разборки с организаторами. Королева выразила недовольство и посетовала, что, куда бы она не приехала в последнее время с гастролями, везде царит бардак.

Ранее сообщалось, что сын Наташи Королевой Архип уехал вместе с женой Мелиссой из Москвы. В личном блоге пара показала свое путешествие в плацкарте, но, по словам друга семьи, все не так однозначно. Невестка якобы поссорилась с артисткой и увезла супруга показательно.