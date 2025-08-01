«Мелисса психанула и увезла Архипа»: Наташа Королева разругалась с невесткой

Сын певицы Наташи Королевой Архип уехал вместе с женой Мелиссой из Москвы. В личном блоге пара показала это как небольшое путешествие в плацкарте, но, по словам друга семьи, все не так однозначно. Источник Telegram-канала «Свита короля» рассказал – невестка поссорилась с артисткой и увезла супруга показательно.

После свадьбы сына Наташа демонстрировала полное взаимопонимание с его женой. Они вместе отдыхали, выходили в свет, также Мелисса часто мелькала в блоге звездной свекрови. Однако, по всей видимости, какие-то разногласия у них все же остались. Со слов друга семьи, недавно Королева поссорилась с супругой сына, после чего пара уехала.

«Ссора обычная, бытовая, но Мелисса психанула и увезла Архипа отдыхать показательно. Сказала, мол, обойдутся без Наташкиных денег», - отметил источник.

Человек из окружения Королевой поделился, что певица сильно переживает за детей, но при этом надеется на скорое примирение.

К слову, судя по социальным сетям, Мелисса и Архип действительно уехали вдвоем без матери. Сейчас они находятся в Тульской области.

Ранее Наташа Королева показала невестку без нескольких верхних зубов.