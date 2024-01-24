Во Владивостоке состоится концерт Арбениной, который власти хотели отменить

Во Владивостоке состоится концерт певицы Дианы Арбениной во Владивостоке, который ранее власти города рекомендовали отменить. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнил городской Муниципальный центр управления (МЦУ), выступление артистки согласовано с Минюстом России. Оно пройдет вопреки требованиям об отмене.

Напомним, на прошлой неделе власти Владивостока рекомендовали организаторам отменить запланированный на 27 февраля концерт Дианы Арбениной. Подписчик Telegram-канала губернатора Приморья Олега Кожемяко призвал не разрешать проводить шоу, но Муниципальный центр управления ответил, что исполнительница официально не является иноагентом или релокантом и ее деятельность не запрещена.

В ведомстве подчеркнули, что администрация не является организатором мероприятия, поэтому может лишь рекомендовать отменить его. Организаторы выступления в свою очередь после этого обратились в Минюст.

Ранее Диана Арбенина возмутилась ошибкой в московском аэропорту Внуково.