Певица Диана Арбенина возмутилась ошибкой в аэропорту Внуково, об этом сообщает Газета.Ru.

Солистка группы «Ночные снайперы» оказалась в московском аэропорту Внуково. Свое внимание Арбенина обратила на баннер одной из компаний, которая «приносит извенения» из-за несвоевременного открытия пункта обмена валюты.

Певица назвала опечатку «позорищем» и призвала немедленно убрать баннер из аэропорта.

«Господа, может, все-таки будем нормально относиться к родному русскому языку. Просто, действительно, стыдоба», — заявила она.

Заслужить прощения певицы получится только в случае, если владельцы баннера разместят новый плакат без ошибки.

«Снимаете свой громадный постер, который стоит перед выходом в город, и переписываете все набело. Возвращаете его обратно. И от имени прекрасного русского языка мы вас простим. В конце концов, может, вы просто опечатались», — объяснила Арбенина.

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