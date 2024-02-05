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Опубликовано 05 февраля 2024, 16:05
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Во Владивостоке не отменили концерт Орбакайте, несмотря на требования в соцсетях

Во Владивостоке не отменили концерт Орбакайте, несмотря на требования в соцсетях

© Starface.ru

Певица Кристина Орбакайте выступит во Владивостоке: местные власти не стали отменять ее концерт, несмотря на требования в соцсетях. Выступление состоится 19 марта.

Как объяснили в муниципальном центре управления города, исполнительница «официально не является иноагентом, а ее творческий репертуар законодательству соответствует». Комментарий приводит ИА Регнум.

В администрации подчеркнули, что концерт Орбакайте представляет собой мероприятие, на которое продаются билеты, а власти согласуют проведение лишь тех концертов, вход на которые свободный.

В данном случае зритель «самостоятельно делает выбор, идти на концерт или нет», добавили в МУЦ. Там напомнили о праве граждан обратиться в полицию при сомнениях в добросовестности певицы. За поведение артистов и возрастные ограничения ответственны организаторы.

В свою очередь в Иркутске и Красноярске отменены концерты Орбакайте. Они были запланированы на 12 и 7 марта соответственно. Одна из площадок объяснила, что в тот же день будет проводиться футбольный матч, о чем уведомлены организаторы выступления певицы.

Источник фото:Starface.ru
Источник:ИА Регнум
Автор:Лилия Караева
Теги:
Кристина Орбакайте
концерт
выступление
певица