Во Владивостоке не отменили концерт Орбакайте, несмотря на требования в соцсетях

Певица Кристина Орбакайте выступит во Владивостоке: местные власти не стали отменять ее концерт, несмотря на требования в соцсетях. Выступление состоится 19 марта.

Как объяснили в муниципальном центре управления города, исполнительница «официально не является иноагентом, а ее творческий репертуар законодательству соответствует». Комментарий приводит ИА Регнум.

В администрации подчеркнули, что концерт Орбакайте представляет собой мероприятие, на которое продаются билеты, а власти согласуют проведение лишь тех концертов, вход на которые свободный.

В данном случае зритель «самостоятельно делает выбор, идти на концерт или нет», добавили в МУЦ. Там напомнили о праве граждан обратиться в полицию при сомнениях в добросовестности певицы. За поведение артистов и возрастные ограничения ответственны организаторы.

В свою очередь в Иркутске и Красноярске отменены концерты Орбакайте. Они были запланированы на 12 и 7 марта соответственно. Одна из площадок объяснила, что в тот же день будет проводиться футбольный матч, о чем уведомлены организаторы выступления певицы.