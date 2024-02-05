В Иркутске и Красноярске организаторы отменили концерты Кристины Орбакайте. Об этом сообщает ТАСС.

7 марта концерт Кристины Орбакайте должен был пройти в Красноярске, а иркутское выступление было запланировано на 12 марта. Организаторы сообщили, что им пришлось отменить оба концерта дочери Аллы Пугачевой.

«Концерты Кристины Орбакайте отменены в Красноярске и в Иркутске. В Красноярске выступление певицы должно было состояться в "Гранд Холле Сибирь", а в Иркутске во Дворце спорта "Труд"», — рассказал Оганнес Тухманян.

При этом в Министерстве культуры Иркутской области опровергли свою причастность к сорванным концертам певицы и переадресовали вопросы об отмене к организаторам.

Во Дворце спорта «Труд» сообщили, что мероприятие пришлось отменить из-за того, что у них на площадке будет проводиться футбольный матч. В администрации площадки сообщили, что отправили соответствующее уведомление организаторам концерта еще на прошлой неделе.

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева станцевала на сцене во время концерта Орбакайте.