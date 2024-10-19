«Во Валера дает»: 45-летнюю Альбину Джанабаеву поздравляют с беременностью

45-летняя экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева спровоцировала слухи о своей беременности. В личном блоге жена 59-летнего певца Валерия Меладзе поделилась новыми кадрами, на которых прикрывает округлившийся живот.

На опубликованном видео Альбина Джанабаева позировала на пляже, прикрывая немного округлившийся живот вуалью. Певица также дополнила пост подписью, пообещав, что скоро порадует поклонников новостью. После этого пользователи Сети решили, что экс-солистка «ВИА Гры» собирается сообщить о своем «интересном» положении.

«Беременна?», «Будет пополнение в семье? Я тоже об этом подумала», «Если это правда, я за вас очень рада», «Ну просто солнце исходит от Вас и до меня долетают лучи света», «Во Валера дает», — написали в Сети.

Однако некоторые посчитали, что артистка лишь намекает на скорую премьеру новой песни.

«Новая песня выйдет, вот и все», «Заинтриговать умеет, но по факту будет очередной пшик», — высказались подписчики.

Ни сама Альбина Джанабаева, ни Валерий Меладзе пока не комментировали появившиеся в Сети слухи о грядущем пополнении в семье.

Напомним, артисты состоят в браке с 2014 года. У Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе трое детей: 20-летний Константин, 10-летний Лука и 3-летняя Агата.

Ранее мы писали о том, что Альбина Джанабаева опубликовала кадры с дочерью от Валерия Меладзе, не скрывая ее лица.