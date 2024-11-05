«Во-первых, в любви»: Татьяна Навка рассказала, где черпает силы

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала, где черпает силы. По словам фигуристки, в первую очередь ей придает сил любовь к своему делу.

Подробности узнал сайт mk.ru.

На вопрос журналиста Навка ответила: «Во-первых, в любви к тому, что я делаю. Я очень люблю то, что делаю, чем занимаюсь. Я счастливый человек, что могу заниматься тем делом, которым занимаюсь с пяти лет. Огромное счастье, что я нашла себя и есть возможность это создавать, реализовывать. И, безусловно, семья – это моя энергия, мой тыл, мой дом, мои дети, моя мама, мои родители».

У Навки интересовались, гордятся ли ею дети. На это спортсменка сказала: «Ну а как же, конечно. Все гордятся».

Ранее Навка поддержала решение фигуристки Камилы Валиевой вернуться в спорт. Она назвала спортсменку «талантом» и заявила, что такие рождаются один раз в сто лет.