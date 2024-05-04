«Во мне есть туркменская кровь»: Нюша рассказала, как стала заслуженной артисткой чужой страны

Нюша рассказала в эфире юмористического шоу «Кстати», как ей удалось получить звание заслуженной артистки Туркменистана.

Так, по словам певицы, она просто много раз приезжала выступать в Туркменистан.

«У меня были большие сольные концерты, и я спела песню на туркменском языке. Так получилось, что сложились очень теплые отношения. Возможно, во мне есть даже туркменская кровь», – пояснила исполнительница хита «Выбирать чудо».

Когда ведущие программы услышали это, то сразу же попросили Нюшу спеть отрывок из той самой композиции на туркменском языке, однако артистка не смогла вспомнить слова.

В последнее время Нюша стала чаще экспериментировать с внешностью, а недавно и вовсе полностью сменила имидж. Как оказалось, певица решилась на такие кардинальные изменения, чтобы по-другому раскрыться в глазах окружающих.

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