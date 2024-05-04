«Пишу и стираю»: актриса Анна Михалкова впервые за два года вышла в Интернет по особому поводу

Актриса Анна Михалкова впервые за два года появилась в Сети. Артистка решила прервать молчание в честь дня рождения старшего сына Андрея, которому 4 мая исполнилось 24 года. Знаменитость посвятила первенцу пост в личном блоге.

Дочь режиссера Никиты Михалкова поделилась свежим снимком сына и публично поздравила Андрея, рассказав о нем в соцсети.

«Пишу и стираю. Сложно что-то говорить про уже совершенно взрослого человека, который во многих вещах разбирается лучше, чем я. Ты родился взрослым. <…> У тебя изначально встроена система очень правильных ценностей. Ты как-то сказал, что взял от нас с папой самое „худшее“: критический разум и сопереживание всему», — написала Анна Михалкова, обращаясь к сыну.

Как отметила актриса, благодаря сочетанию в нем противоположных взглядов на мир ей всегда интересно общаться с сыном. Также Анна Михалкова процитировала фразу из послания святого апостола Павла к коринфянам.

«Я хочу, чтобы у тебя в жизни все сложилось, я хочу, чтобы ты хотя бы иногда чувствовал себя ребенком, я хочу, чтобы ты встречал людей, с которыми тебе будет о чем размышлять, я хочу, чтобы ты всегда помнил, что наша „любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится“. С днем рождения. Мама», — заключила артистка.

Напомним, до 20 февраля 2022 года Анна Михалкова была активным пользователем соцсетей и часто делилась снимками своих троих детей. Однако после этой даты актриса больше не делала публикаций.

Анна Михалкова состоит в браке с предпринимателем Альбертом Баковым. У супругов трое детей: 24-летний Андрей, 22-летний Сергей и 10-летняя Лидия.

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