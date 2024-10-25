«Во мне было 93 кг»: звезда «Холопа» Дибцева раскрыла, как похудела для роли после родов

Актриса Ольга Дибцева рассказала, как ради роли в «Нереалити» смогла в короткие сроки сильно похудеть. По ее признанию, ей удалось сбросить 17 кг.

В феврале этого года звезда «Холопа» заявила, что стала мамой во второй раз. Но надолго в декрете она не задержалась. Еще в роддоме она получила звонок от режиссера, который предложил ей вернуться к съемкам, и ольга согласилась.

Актриса поделилась, что это была сложная роль, требующая хорошей физической формы. А после беременности Дибцева не могла похвастаться идеальной фигурой, поэтому начала экстренно худеть.

«Во мне было 93 кг, когда вышла из роддома. Я сбросила 17 кг, больше не получилось. Возможно, меня раскритикуют за неидеальную форму, но я не обесцениваю свои старания», - рассказала знаменитость в личном блоге.

По словам Ольги, ей бы хотелось сразу похудеть на 30 кг, но это оказалось невозможно. Ее тело сопротивлялось, так как ему было нужно время для восстановления после родов.

Ранее Ольга Дибцева впервые показала нового мужа.