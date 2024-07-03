«Как долго тебя ждала»: актриса Ольга Дибцева впервые показала нового мужа
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38-летняя актриса Ольга Дибцева впервые показала нового мужа в его день рождения. Мужчине исполнилось 37 лет.
Соответствующий пост с поздравлением появился в соцсетях артистки.
«С днем рождения, моя любовь! Как я долго тебя ждала и с каждым днем люблю все сильнее», - написала Дибцева.
При этом лицо избранника она не показала. По фото видно, что мужчина крепкого телосложения и темноволосый. Он на голову выше супруги.
Актриса подарила мужу шары и торт, украшенный фигурками супруга, медведя, елок. Дочь актрисы от первого брака помогла матери установить на торт свечи в виде цифры 37.
Напомним, Дибцева состояла в браке с Романом Бочаровым. Спустя полгода после развода она вышла замуж за бизнесмена, а в феврале 2024 года родила второго ребенка. Актриса долгое время скрывала это событие.