«Как долго тебя ждала»: актриса Ольга Дибцева впервые показала нового мужа

38-летняя актриса Ольга Дибцева впервые показала нового мужа в его день рождения. Мужчине исполнилось 37 лет.

Соответствующий пост с поздравлением появился в соцсетях артистки.

«С днем рождения, моя любовь! Как я долго тебя ждала и с каждым днем люблю все сильнее», - написала Дибцева.

При этом лицо избранника она не показала. По фото видно, что мужчина крепкого телосложения и темноволосый. Он на голову выше супруги.

Актриса подарила мужу шары и торт, украшенный фигурками супруга, медведя, елок. Дочь актрисы от первого брака помогла матери установить на торт свечи в виде цифры 37.