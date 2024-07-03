НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 03 июля 2024, 20:02
1 мин.

«Как долго тебя ждала»: актриса Ольга Дибцева впервые показала нового мужа

Актриса Ольга Дибцева впервые показала нового мужа в день его 37-летия.
«Как долго тебя ждала»: актриса Ольга Дибцева впервые показала нового мужа

© Starface.ru

38-летняя актриса Ольга Дибцева впервые показала нового мужа в его день рождения. Мужчине исполнилось 37 лет.

Соответствующий пост с поздравлением появился в соцсетях артистки.

«С днем рождения, моя любовь! Как я долго тебя ждала и с каждым днем люблю все сильнее», - написала Дибцева.

При этом лицо избранника она не показала. По фото видно, что мужчина крепкого телосложения и темноволосый. Он на голову выше супруги.

Актриса подарила мужу шары и торт, украшенный фигурками супруга, медведя, елок. Дочь актрисы от первого брака помогла матери установить на торт свечи в виде цифры 37.

Ольга Дибцева и ее муж

Ольга Дибцева и ее муж

© Фото со страницы Ольги Дибцевой в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, Дибцева состояла в браке с Романом Бочаровым. Спустя полгода после развода она вышла замуж за бизнесмена, а в феврале 2024 года родила второго ребенка. Актриса долгое время скрывала это событие.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Ольга Дибцева
муж
день рождения