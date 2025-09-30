«Во имя чего ты оставляешь народ России?»: Олег Басилашвили обратился к Юре Борисову, покоряющему Голливуд

Звезда фильма «Служебный роман» Олег Басилашвили обратился к Юре Борисову, покоряющему Голливуд. В интервью Kp.ru актер возмутился, что молодой коллега ради всемирной славы готов «оставить народ России».

По словам артиста, он слышал о Юре Борисове и его триумфе за рубежом с картиной «Анора». Однако Олег Басилашвили не оценил стремление актера построить карьеру на Западе. Он подчеркнул: ради всемирной славы артист готов бросить свою страну.

«Попытка пробиться в Штаты… Я не очень понимаю, во имя чего? Во имя всемирной славы? Если тебе удастся сыграть в хорошем фильме - наверное. А почему не пытаться сделать это здесь, на Родине? Да, условия похуже, платят меньше. Но не надо забывать о том, что ты оставляешь многомиллионный народ России», — заявил Олег Басилашвили.

Народный артист СССР убежден: актерам, делающим ставку на Запад, стоит больше думать о российских зрителях.

«Попытка привить людям какие-то добрые чувства посредством твоего кинофильма – отнюдь не плохая идея, даже благородная. Но когда покидаешь Родину, чтобы просто стать актером Голливуда, - я не очень это понимаю. Хотя считаю, что человек должен жить там, где ему уютно и нравится», - отметил звезда советского кино.

