Дали положительный ответ: Михаилу Ефремову согласовали ходатайство об УДО

В колонии, где сидит актер Михаил Ефремов, согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении артиста. Окончательное решение примет суд.

О положительном решении Белгородской колонии узнал Telegram-канал Mash.

По его информации, заседание в колонии состоялось накануне. Бумаги из колонии направлены в Алексеевский суд области. Там будет принято решение по Ефремову.

Бумаги пока не поступили – ориентировочно это должно произойти сегодня-завтра. Суд рассмотрит ходатайство в течение 20 дней.

Напомним, актер провел к тюрьме половину из назначенного за смертельное ДТП срока – 7,5 лет. Первое прошение об УДО ему не одобрили.

В начале февраля сообщалось, что Ефремов может выйти по УДО через два месяца. Подробнее читайте здесь.