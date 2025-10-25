«Во что он превратился»: Анастасия Волочкова рассказала, как впервые за 17 лет посетила Большой театр

Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась на дорогой буфет в Большом театре, где она когда-то работала. Она также рассказала, что ее заставляли оплатить покупку наличными.

«Решили взять на троих поллитра шампанского - бутылку маленькую, а они говорят, что нет терминала, только кеш – 7 тысяч рублей. За 500 граммов этого шампанского! А бутылка воды – 200 рублей», - возмутилась Волочкова в интервью YouTube-каналу «Не стой на месте».

Балерина подчеркнула, что у нее не хотели принимать оплату картой, а наличные она с собой не взяла. В итоге ситуация разрешилась только после того, как Анастасия начала снимать происходящее на телефон.

«Я пришла в театр впервые за 17 лет и должна была показать, во что он превратился. Они быстро нашли мне этот терминал и попросили ничего не выкладывать в Сеть», - поделилась экс-прима Большого театра.

Напомним, Анастасия Волочкова работала в Большом театре с 1998 года и до увольнения в 2003 году после конфликта с администрацией.

Ранее Анастасия Волочкова вспомнила, как оказалась заложницей момента в 2003 году, когда люди с финансами стали вмешиваться в репертуар Большого театра. Она заверила, что работала в театре то время, когда получить роль за деньги было невозможно.