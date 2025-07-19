«Было невозможно за деньги получить роль»: Волочкова высказалась о новой солистке Большого театра

На днях 27-летняя дочь бывшего зампреда правительства Игоря Шувалова Мария Шувалова стала солисткой Большого театра. На эту новость отреагировала балерина Анастасия Волочкова.

Бывшая прима Большого театра призналась, что не видела, как танцует Шувалова, поэтому не может сказать какое-либо мнение о ней. Однако Волочкова вспомнила, как оказалась заложницей момента в 2003, когда люди с финансами стали вмешиваться в репертуар учреждения.

«К сожалению, я стала свидетелем этого. Но, к счастью, в Большом театре я застала самое лучшее время. Тогда при Юрии Григоровиче (балетмейстер Большого театра в 1964—1995 годах — прим. «Страсти») было невозможно за деньги получить роль», — приводит слова 49-летней знаменитости Ura.ru.

Мария Шувалова задействована в ведущих постановках театра: она выступает в «Лебедином озере», «Пламе Париже», «Щелкунчике» и других. Зрители возмутились ее повышением до уровня солистки из-за пьесы «Анюта». Они отметили, что девушка в основном ходит по сцене, а не танцует. Из-за этого ее обвинили в использовании связей для продвижения в карьере артистки.

Напомним, хореограф Николай Цискаридзе встал на защиту балерины Марии Шуваловой после травли зрителей. Танцовщик отметил, что артистке подобрали неправильного партнера.