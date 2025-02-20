«Внутри все перевернулось»: актриса Волкова чуть не развелась с мужем-танцором

Актриса Екатерина Волкова рассказала, как чуть не развелась с мужем Андреем Карповым. Звезда сериала «Воронины» поделилась личной историей у себя в соцсетях.

Знаменитость часто публикует контент с семьей, но редко говорит о наболевшем. Как оказалось, даже у идеальной с виду пары иногда случаются ссоры. Екатерина призналась, что однажды они чуть не развелись.

«Во время сильной ссоры, на стадии, когда выливались абсолютно все накопленные претензии по поводу и без, прогремела фраза: "Давай подавать на развод? Давай". Это было один раз, но я до сих пор помню, как внутри все перевернулось. Благо, никто из нас двоих не воспринял ее всерьез в плане действия», – написала актриса.

Она отметила, что с тех пор эта фраза в их доме больше не звучала. Теперь, даже в самых спорных ситуациях женщина боится, что снова услышит про развод.

«Боюсь даже думать в эту сторону. Андрей тоже», – добавила звезда.

Напомним, что Волкова счастлива в браке с танцором Карповым с 2010 года. Через год после свадьбы у них родилась дочь Елизавета.

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