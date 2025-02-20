«Важен рост»: Наталия Гулькина рассказала, готова ли к новым отношениям

Певица Наталия Гулькина рассказала подробности личной жизни. Звезда призналась в интервью Леди Mail, готова ли она к новым отношениям.

Бывшая солистка группы «Мираж» поделилась рассуждениями по поводу романов и семьи. Она дала понять, что ей хорошо и в одиночестве.

«Меня совершенно не заботит вопрос личной жизни. Когда тебе 60 лет, то уже как-то не задумываешься о мужчинах, больше волнуют другие вопросы», — высказалась Наталия.

Гулькина отметила, что целенаправленно никого не ищет. Но не исключает, что в ее жизни может появиться мужчина.

«Сложно найти места, где можно было с кем-то познакомиться. Но если вдруг в моей жизни встретится человек, с которым мы друг другу приглянемся и поймем, что нам комфортно вместе, то почему бы и нет? Но специально искать или заходить на сайты знакомств я не вижу никакого смысла», — добавила звезда.

Певица хочет видеть рядом с собой искреннего и отзывчивого человека с чувством юмора.

«Чтобы он мог посмеяться над собой, над другими, но оставаясь в рамках приличия. Со мной рядом может быть только мужчина с добрым сердцем, который любит животных и никогда не поднимет на них руку. Для меня важен рост — я бы хотела, чтобы у меня был высокий партнер», — подытожила артистка.

Ранее мы писали о том, что Надежда Ангарская вспомнила, как вышла замуж за тренера своего сына.