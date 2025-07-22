«Внутри скопился яд»: Свете из Иваново понадобился врач после опасного укуса

Ведущая Светлана Курицына, известная как «Света из Иваново», столкнулась с серьезными последствиями укуса медузы. Она рассказала в беседе с mk.ru, что врачи в больнице помогли ей. Она отдыхала в Таиланде.

«Во время купания в море меня ужалила медуза. Были волны, из-за этого вода — мутная. Во время плавания я почувствовала сильное жжение в ноге», – рассказала звезда НТВ.

Первоначально женщина не придала значения укусу. Она промыла царапину обычной водой. Только потом знаменитость узнала, что рану нужно было смазать уксусом. У звезды ухудшилось состояние, понадобилась помощь медиков.

«Жгло безумно, чесалось до такой степени, что просто не передать словами. Зуд был действительно невозможный: я спать не могла», – вспомнила она.

Когда появились волдыри и поднялась температура, друзья настояли на обращении к врачам. Медики диагностировали серьезное отравление.

«Врачи мне сразу сказали: 'У вас внутри скопился яд. Его нужно доставать!' Я чуть в обморок не упала», – поделилась Курицына.

К счастью, лечение обошлось без операции. Светлане прописали курс антибиотиков и специальную мазь. Хотя состояние улучшилось, рубец остался, а страх перед морем — тоже.

Ранее мы писали о том, что в Сочи семейная пара пожаловалась спасателям на ведущую Светлану Курицыну.