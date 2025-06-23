В Сочи семейная пара пожаловалась спасателям на ведущую Светлану Курицыну

В Сочи семейная пара пожаловалась спасателям на телеведущую Светлану Курицыну, известную как Света из Иванова. Девушка прилетела на курорт на выходные с подругой, а после дороги сразу отправилась на пляж, где и произошло ЧП.

Подробности сообщает mk.ru.

По словам Светланы, после дороги они купили нарезки сыра, колбасы, сок и отправились на пляж. Неожиданно к ним подошел спасатель и сообщил, что на девушек второй раз пожаловался мужчина. Оказалось, что подруги не приглянулись семейной паре.

«Они нас кобылами сначала назвали, а потом отправили пить коньяк. А мы крепкие алкогольные напитки вообще не пьем. Тогда они и стали жаловаться на нас спасателям. Мол, мы курим на побережье», - поделилась Курицына.

Она опровергла, что курила и пила на пляже. Ведущую удивило, что мужчина пожаловался спасателям. Однако на ее настроении случившееся не отразилось. Девушка активно фотографируется с поклонниками и не отказывает в автографах.

Ранее Курицына рассказывала об уменьшении груди. Она признавалась, что из-за нарастающих болевых ощущений решилась на операцию.