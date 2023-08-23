«Внутри сидит что-то гнилое»: актер Васильев раскритиковал уехавшего из России Назарова*

Звезда «Сватов» Анатолий Васильев раскритиковал уехавшего из России Дмитрия Назарова* (признан иноагентом на территории РФ), об этом сообщает сайт Аргументы и Факты – aif.ru.

В беседе с журналистами Васильев, сыгравший роли в таких картинах, как «Экипаж» и «Сваты», заявил, что не ожидал со стороны коллеги резких заявлений о России и ее жителях. По словам народного артиста РФ, он очень хорошо знал Назарова*.

«Для меня это была неожиданность. Назаров* был душевным, открытым человеком. Его здесь всюду приглашали, и в театре он хорошо работал, и снимался удачно. Он талантливый человек, все было нормально у него в карьере», – рассказал Васильев.

Однако, по словам актера, дело может быть в эмоциях Назарова*, которые он скрывал глубоко внутри себя. После скандальных высказываний коллеги, Васильев разочаровался в нем.

«Такое бывает – что-то еще в человеке сидит. Что-то гнилое. Глубоко внутри. И в критический момент оно выходит. Получается как: такие люди, как Назаров*, проявились в трудное для страны время. Вот как "совпало". Проверка случилась. Которую они не прошли», – объяснил Васильев.

Напомним, актер Дмитрий Назаров* уехал из России в феврале 2023 года. Перед этим его с супругой Ольгой Васильевой уволили из МХТ им. Чехова. Сейчас актер гастролирует по Европе и выступает в залах Израиля.

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*Признан иноагентом на территории РФ.