«Тогда от Филиппа отказались все»: Волочкова рассказала, как спасла карьеру Киркорова

Балерина Анастасия Волочкова вспомнила, как помогла Филиппу Киркорову после драки с режиссером, об этом пишет Газета.Ru.

Напомним, в 2010 году на премии «Золотой граммофон» Киркоров ударил режиссера Марину Яблокову. Женщина занималась на площадке техническим обеспечением церемонии, а певца не устроил слишком яркий свет прожекторов, который светил ему в глаза. Тогда он ударил Яблокову по лицу, женщина потеряла сознание. Позже между двумя сторонами было заключено мирное соглашение, наказание певец так и не понес.

Вспоминая этот случай, Анастасия Волочкова заявила, что тогда от Киркорова отвернулись почти все его коллеги по сцене. Многие объявили ему бойкот.

«Я протянула ему руку 11 лет назад. Тогда от Филиппа все отказались. У него произошел скандал с женщиной, которую он то ли побил, то ли за волосы потаскал», — рассказала балерина.

По словам Волочковой, как раз в тот период у нее готовился концерт, на который она решила пригласить Киркорова. За свои деньги она внесла имя певца в обновленные афиши и помогла представить новую песню, позже ставшую хитом.

«Я ему еще сделала поддержку этой песни. Я летала на карете, пока он пел, сыпался снег... Зачем это мне? Я просто не могла поступить иначе!» — объяснила балерина.

Как рассказала Волочкова, они с Киркоровым поддерживают общение, последний раз звезды обнимались на синей дорожке VKfest в Москве месяц назад.

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