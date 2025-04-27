«Внутри пустота»: невестка Валерии поделилась честными фото фигуры спустя три дня после родов

23 апреля в семье певицы Валерии случилось радостное событие – ее невестка Лиана родила сына Мирона. Новоиспеченная мама сейчас еще восстанавливается в клинике. Блогер полностью рассказывает о своем состоянии фолловерам и решила честно им показать, как выглядит ее живот после появления малыша на свет.

Лиана сделала несколько снимков в зеркале клиники. Девушка показала, как выглядит ее живот на первый и третий день после родов.

«Заметила, что живот уже начал сокращаться, но во вторые роды он у меня больше, чем в первые! Внутри пустота, и совершенно не больно», - призналась Шульгина в своем Telegram-канале.

Невестка исполнительницы хита «Часики» надеется, что животик уйдет за месяц. Для этого она собирается приложить максимум усилий: внимательно относиться к рациону, много гулять и выполнять бытовые дела. К тренировкам Лиана не планирует возвращаться в первые два месяца после родов. Весь процесс восстановления Шульгина собирается транслировать подписчикам.

Девушка вспомнила, как к ней вернулся отличный пресс после первых родов и надеется, что в этот раз все пройдет также хорошо.

Лиана вышла замуж за младшего сына Валерии Арсения в 2020 году. В январе 2021 года у них родилась дочь Селин, которая любит проводит время со звездной бабушкой.

Недавно певица поделилась первыми кадрами с новорожденным внуком. Звездная бабушка заявила о «безмерном счастье».