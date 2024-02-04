Внутри находили грязь и плесень: почему остановлено производство энергетиков Насти Ивлеевой

Блогер Анастасия Ивлеева обратилась в суд за получением компенсации от смоленского завода, который выпускал ее брендовые энергетики. В настоящий момент производство товара, к которому у покупателей была масса претензий, остановлено, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Компания Ивлеевой заключила договор на производство продукции с компанией из Смоленска. После начала сотрудничества энергетик блогерши стал появляться на полках розничных сетей и на сайтах интернет-магазинов. Однако качество товара, как выяснилось, оставляло желать лучшего. Внутри банок с газировкой находили плесень и грязь, сами они протекали. Все дело в хранении жестянок, которые, по словам работников завода, дожидались своей очереди на улице.

В итоге производство пришлось остановить из-за большого количества брака. Ивлееву данная ситуация крайне раздосадовала. Она уже обратилась в суд за защитой своих прав и потребовала с завода-производителя 4,6 млн рублей компенсации.