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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 04 февраля 2024, 12:36
1 мин.

Внутри находили грязь и плесень: почему остановлено производство энергетиков Насти Ивлеевой

SHOT: в протекавших энергетиках Анастасии Ивлеевой находили грязь и плесень .
Внутри находили грязь и плесень: почему остановлено производство энергетиков Насти Ивлеевой

© Starface.ru

Блогер Анастасия Ивлеева обратилась в суд за получением компенсации от смоленского завода, который выпускал ее брендовые энергетики. В настоящий момент производство товара, к которому у покупателей была масса претензий, остановлено, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Компания Ивлеевой заключила договор на производство продукции с компанией из Смоленска. После начала сотрудничества энергетик блогерши стал появляться на полках розничных сетей и на сайтах интернет-магазинов. Однако качество товара, как выяснилось, оставляло желать лучшего. Внутри банок с газировкой находили плесень и грязь, сами они протекали. Все дело в хранении жестянок, которые, по словам работников завода, дожидались своей очереди на улице.

В итоге производство пришлось остановить из-за большого количества брака. Ивлееву данная ситуация крайне раздосадовала. Она уже обратилась в суд за защитой своих прав и потребовала с завода-производителя 4,6 млн рублей компенсации.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Life.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Настя Ивлеева
энергетик
суд