Требует 4,6 млн рублей: Настя Ивлеева подала в суд на производителя своих энергетиков

Компания блогера Анастасии Ивлеевой, занимающаяся чипсами и энергетиками под брендом знаменитости, подала в суд на производителя товара. С предприятия, выпускающего продукцию, требует 4,6 млн рублей, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, исковое обращение было подано в суд, вероятно, из-за приостановки производства энергетиков под личным брендом Ивлеевой. После скандальной «голой» вечеринки этот напиток стал постепенно пропадать из розничных сетей. В интернет-магазинах его тоже почти не увидишь. Сам завод, который занимался розливом энергетиков, находится в Смоленске.

Ранее в офисах компаний блогерши проходили обыски из-за возможной неуплаты налогов на более чем 100 млн рублей. Так, например, та же компания, что занимается чипсами и энергетиками, принесла Ивлеевой почти полмиллиарда дохода, с которого было уплачено налогов на 23 млн рублей.

А прежде и на саму блогершу подавали в суд из-за все той же скандальной вечеринки. Общественники потребовали взыскать со звезды 1 млрд рублей.