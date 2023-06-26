Внушительная сумма: раскрыт заработок уехавшего из РФ актера Дмитрия Нагиева

Когда-то Дмитрий Нагиев считался бессменным ведущим федерального канала, однако все изменилось год назад. Мужчина перестал появляться в эфире ТВ и отказался от общения с коллегами. Поклонники актера задавались вопросом, где сейчас находится Дмитрий и чем занимается. К слову, журналистам удалось найти разгадку.

По данным СМИ, год назад Нагиев перебрался в Италию и там теперь проживает. Несмотря на это, мужчина нередко прилетает в Россию на заработки. Например, только за ведение частного мероприятия знаменитость требует от 3 до 4 миллионов рублей. Также Дмитрий просит, чтобы приглашающая сторона оплатила ему билеты на самолет.

Кроме того, недавно стало известно о том, что Дмитрий возвращался в Москву ради съемок в комедии. Только за один день своего участия в создании фильма Нагиев получил 500 тысяч рублей.

Также сотрудникам СМИ удалось выяснить, что актер продолжает выступать на театральной сцене со спектаклем «Кыся». Поговаривают, за год подобная деятельность приносит актеру двадцать миллионов рублей.

К слову, сам Нагиев пока никак не комментировал подобные сообщения прессы.

Ранее мы писали о том, что 56-летний актер Дмитрий Нагиев заговорил о покупке квартиры в ОАЭ ради получения ВНЖ. Подробности смотрите в этой статье.