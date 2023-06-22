56-летний актер Дмитрий Нагиев заговорил о покупке квартиры в ОАЭ ради получения ВНЖ

В последнее время все внимание публики приковано к Дмитрию Нагиеву. Когда-то мужчина считался бессменным ведущим передач на федеральном ТВ, однако уже больше года он не появлялся в эфире и не посещал ни одно светское мероприятие. Кроме того, Нагиев отказался и от общения с прессой, вот почему в Сети мало информации о нем. Однако недавно он вышел на связь с подписчиками и сделал важное заявление.

В личном блоге Дмитрий заговорил о покупке квартиры в Дубае ради получения ВНЖ. Телеведущий опубликовал ролик, во время которого он рассказывает про надежное агентство, существующее на рынке уже 20 лет.

«Они возьмут тебя на ручки и отнесут для получения ВНЖ. Продают только ту недвижимость, которую потом смогут сами продать», — сообщил Нагиев.

При этом телеведущий решил сохранить интригу и не стал уточнять, имеется ли у него недвижимость в ОАЭ.

Ранее мы писали о то, что актера Дмитрия Нагиева заметили на съемках в Москве после сообщений об отъезде из РФ. Подробности смотрите в этой статье.