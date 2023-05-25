Внушительная сумма: известно, сколько Яна Рудковская заплатила за недельный отпуск на Мальдивах

Несмотря на та, что Яна Рудковская редко дает интервью, она остается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. На данный момент светская львица наслаждается отдыхом на Мальдивах. В личном блоге супруга Плющенко показывает роскошные яхты и территорию элитного отеля. Журналисты издания Sports.ru подсчитали, в какую сумму обошелся отпуск Яны Рудковской.

В социальной сети знаменитость призвала подписчиков последовать ее примеру и остановиться в отеле, название которого она неоднократно указала. Однако подобный отдых не каждому по карману. Известно, что стоимость проживания в данном заведении за сутки варьируется от 1300 до 2300 долларов. Получается, что за одну неделю Рудковская потратила миллион рублей.

Отметим, что Яна наслаждается отпуском не одна, а в компании семьи. Вместе с ней на Мальдивы прилетели ее младшие сыновья, супруг и мама.

Ранее мы писали о том, что Рудковская показала фото в купальнике и спровоцировала разговоры о своем возрасте. Подробности смотрите здесь.

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