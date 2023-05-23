Яна Рудковская показала фото в купальнике и спровоцировала разговоры о своем возрасте

Яна Рудковская не относится к числу тех звезд шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Знаменитость редко дает интервью, но, несмотря на это, она остается самой обсуждаемой персоной в нашей стране. Больше всего публику интересует возраст светской львицы. Пользователи Сети убеждены, что она скрывает настоящие цифры в паспорте. На днях Яна поделилась новой фотографией и вновь спровоцировала начало дискуссии.

На данный момент Рудковская вместе с семьей отдыхает на Мальдивах, и в своем профиле она активно рассказывает о долгожданном отпуске. К слову, истории Яна сопровождает красочными фотографиями в купальниках. Посмотрев кадры, подписчики разделились на два лагеря: пока одни восхищаются внешним видом знаменитости, другие — обсуждают ее возраст.

«Всем бы такую фигуру в 60. Ей не 60, конечно. Общалась с ней лично: она маленькая и худенькая», — цитирует пользователей Сети издание «7Дней.ru».

К слову, сама Яна неоднократно пыталась доказать правдивость своего возраста, однако ей не все поверили.

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