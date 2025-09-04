Внуку певицы Натальи Штурм пробили голову камнем и сшивали края раны
Певица Наталья Штурм рассказала, что ее внуку Даниэлю пробили голову камнем. Ребенка госпитализировали в Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля.
Подробностями артистка поделилась в Telegram-канале.
Штурм сняла видео на фоне центра Рошаля и сообщила: «Нашему Даниэлю мальчик пробил камнем голову, кинув булыжник из-за кустов».
По словам певицы, ребенок был весь в крови, мальчику вызвали скорую.
«В больнице нам обработали рану, сшили края, потому что там где-то сантиметра два пробоина», - сообщила Штурм.
Артистка опубликовала фото Даниэля с перебинтованной головой из скорой, а также снимок внука непосредственно с травмой.
В Сети желают Даниэлю скорейшего выздоровления. «Вот тебе и христианская школа», - отметили в комментариях.
Напомним, внук Штурм 1 сентября пошел в первый класс. Звездная семья выбрала для обучения Православную гимназию.