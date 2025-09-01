«Благословляю»: внук Натальи Штурм пошел в Православную гимназию

Внук певицы Натальи Штурм Даниэль пошел в первый класс в Православную гимназию. Артистка показала сборы первоклассника и благословила родственника.

У Штурм двое детей: сын и дочь. Внук Даниэль родился в 2019 году.

В личном аккаунте в соцсетях певица рассказала, что мальчика отдали не в обычную школу, а православную.

«Даниэль пошел в 1 класс в Православную гимназию», - подписала она фото, на котором позировали дочь и внук.

Артистка показала, как дети крестятся перед тем, как пройти в класс. Им продемонстрировали, как правильно это делается. Даниэль держал учительницу за руку, она была с платком на голове.

Также певица сообщила, сколько стоило собрать Даниэля в первый класс. Мальчику купили брюки за 47 тыс. рублей и пиджак за 8,5 тыс., канцелярия обошлась в 10 тыс.

Ранее ведущая Анфиса Чехова приехала на линейку к сыну с бывшим мужем и женихом. В этом году мальчик пошел в 8 класс в частную школу.