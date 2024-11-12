«Внуков у меня нет»: 68-летний Никас Сафронов готовится стать отцом в седьмой раз

68-летний художник Никас Сафронов заявил, что планирует стать отцом в седьмой раз. Живописец рассчитывает вырастить наследника, который сможет продолжить его дело.

«Внуков у меня нет, готов заняться своими будущими детьми. Наверное, я пропустил тот приятный этап, когда ходишь с ними в бассейн, на занятия творчеством, или сам передаешь им творческий опыт», - разоткровенничался Сафронов в беседе с Kp.ru.

Он отметил, что мечтает о профессиональной семейной династии. В качестве примера художник привел своих прадеда и деда, которые были священниками. Однако отец и сам Никас не пошли по их стопам.

Как признался Сафронов, девушка, которая готова родить, у него есть, однако пока его останавливает ненормированный график жизни. Художник признался, что работает ночами. Кроме того, что постоянно летает на выставки, занимается общественной работой, дает мастер-классы.

«Если у меня родится ребенок, то я должен буду отказаться от привычного мне ритма жизни и всецело сосредоточиться на воспитании сына или дочери. Я это понимаю», - сказал Сафронов.

При этом он добавил, что в серьезном возрасте на рождение еще одного наследника решились Олег Табаков, Сергей Шакуров и Эммануил Виторган. И их пример художника вдохновляет.

Напомним, 68-летний Никас Сафронов – отец шестерых детей, однако только один из сыновей художника был рожден в браке. Воспитанием наследников он не занимался.

Ранее Никас Сафронов заявил, что его сын, пианист Лука Затравкин взялся за себя и начал бороться с лишним весом. Он с гордостью отметил, что 34-летний сын сбросил практически половину своего веса и весит около 130 килограммов.