«Сейчас похудел»: Никас Сафронов раскрыл новый вес 34-летнего Луки Затравкина

Художник Никас Сафронов заявил, что его сын, пианист Лука Затравкин взялся за себя и начал бороться с лишним весом. Он с гордостью отметил, что 34-летний сын сбросил практически половину своего веса.

«Сейчас похудел, весит чуть больше 130 килограммов», — похвастался Сафронов в программе Пятого канала «Светская хроника».

Отметим, что максимальный вес Затравкина составлял 242 килограмма, он испытывал большие проблемы со здоровьем. Однажды в самолете пианист застрял в кабинке туалета, после чего долгое время не появлялся на публике.

Никас Сафронов неоднократно признавался, что его очень беспокоит состояние сына, так как из-за лишнего веса ему было тяжело ходить. При этом художник подчеркивал, что Лука — взрослый самодостаточный мужчина, который сам зарабатывает себе на жизнь и строит ее так, как хочет.

Впервые о резком похудении Затравкина заговорили после выставки Сафронова в Петербурге, на которую приезжала актриса Орнелла Мути. Однако Лука опроверг появившуюся в СМИ информацию и заверил, что журналисты перепутали его братом Федором.