«Очень страшно»: жена Никиты Преснякова рассказала о своих чувствах после переезда в США

Осенью прошлого года внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков перебрался жить в США. Через несколько месяцев к нему присоединилась его супруга Алена. Пока наследник звездной семьи молчит о жизни в другой стране, девушка говорит, что испытывает там страх.

Сначала модель делилась в соцсетях солнечными кадрами, радовалась хорошей погоде и удачному шоппингу. Но после ее ждала реальная жизнь с новыми людьми. Сначала ее удивила компания американцев, с которыми блондинка весело провела время. А потом Алена попробовала прокатиться за рулем автомобиля.

Жена музыканта очень переживала, но смогла справиться с волнением. Позже она призналась, что водители были очень вежливыми.

«Сегодня впервые поехала за рулем одна. Было очень страшно, но я справилась! Водить здесь даже легче, чем в Москве», – рассказала Алена в личном микроблоге.

Поклонники поддержали девушку и поинтересовались, какое дело она нашла для себя в США. Но жена артиста не отвечает на этот вопрос. Пока заработком занимается ее муж. СМИ пишут, что Никита отказывается от финансовой помощи родных и работает целыми сутками, чтобы обеспечить себе и любимой достойную жизнь.

Ранее мы писали о том, почему семья Пресняковых не может достучаться до сбежавшего внука Никиты.