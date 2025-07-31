Внук Зураба Церетели раскрыл, кому достанется многомиллионное наследство скульптора

Внук Зураба Церетели Василий спустя три месяца после похорон скульптора раскрыл, кому достанется его наследство. По его словам, все перейдет его матери – дочери Церетели. Об этом сообщает aif.ru.

После смерти скульптор оставил приличное состояние. Даже в 2007 году оно оценивалось в 2 млрд рублей. Известно, что Зураб Константинович владел квартирой в центре Москвы площадью 230 кв. м, а также домом в Подмосковье. При жизни Церетели там находился музей.

Согласно закону, наследство скульптора должны получить три его дочери – Елена, Людмила и Татьяна. Но загвоздка в том, что две из них неродные Церетели, и он официально их не удочерял. Что касается возлюбленной художника Татьяны Кочемасовой, то они жили 20 лет в гражданском браке.

«У Зураба Константиновича есть дочь, моя мама, я думаю, что все достанется ей. Я сейчас занимаюсь развитием Российской Академии Художеств. Все в рабочем порядке. Меня избрали единогласно, правительство утвердило мою кандидатуру. Вот посещаю регионы России, только из Курска вернулся», - рассказал внук Церетели.

Ранее суд отказал Никите Джигурде в иске по наследству.