Внук Пугачевой Никита Пресняков заговорил о банкротстве

Никита Пресняков заявил, что переносит концерт после пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом стало известно из соцсетей.

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков по-прежнему выступает со своим туром «Дискотека нулевых» по городам США. На 7 марта у артиста запланировано выступление в Лос-Анджелесе. Однако из-за пожаров, которые недавно бушевали в городе, заведение, где должен был состояться концерт, обанкротилось.

«Место, в котором мы должны были играть, закрылось навсегда. Обанкротилось. Такое бывает», — заявил он.

При этом Пресняков отметил, что дата выступления остается актуальной, просто мероприятие перенесли на другую площадку. Отметим, что входной билет на концерт музыканта стоит 55 $ (около 5 тысяч рублей). Можно забронировать и столы — они стоят от 600 $ (53 тысячи рублей).

Ранее мы писали о том, что Лолита вышла на связь после новости об отмене концерта в Перми.