«Мы были шокированы»: Лолита вышла на связь после новости об отмене концерта в Перми

Певица Лолита Милявская вышла на связь после новости об отмене ее очередного концерта. В своем Telegram-канале артистка опровергла срыв ее выступления в Перми.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что концерт Лолиты, запланированный на 19 марта в Спорткомплексе им. В.П. Сухарева в Перми, отменили после жалоб общественников. Сообщалось, что с такой инициативой выступили Гуманитарный Центр Прикамья и фонд «Вежливые люди». Активисты заявили, что выступление оскандалившейся певицы на площадке для занятий детей «может быть расценено как косвенная пропаганда аморального поведения».

По словам артистки, мероприятие все же не отменено, а продажа билетов ведется.

«Мы сегодня были немножко шокированы тем, что все СМИ написали, что я отменила концерт в Перми. Ничего не отменено, идет штатная продажа билетов. Об этом не знают ни директор зала, ни другие службы, которые обязаны знать об этом. Поэтому, пожалуйста, не создавайте интригу в Сети», — заявила Лолита.

Напомним, в 2023 году певица оказалась в центре скандала после посещения «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс из-за тематики и откровенных нарядов гостей. После скандала концерты Лолиты стали массово отменять по России. Так, недавно у знаменитости сорвались выступления в Ульяновске и Волгограде.

Ранее мы писали о том, что Лолита высказалась о массовой отмене своих концертов в России. Артистка заявила, что это никак не отражается на ее жизни, поскольку она «имеет накопления».